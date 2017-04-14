طهران - أ ش أ

ذكرت تقارير إخبارية واردة من طهران الليلة أن 638 شخصا قد سجلوا أسماءهم حتى الآن كمرشحين في الإنتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في إيران في التاسع عشر من شهر مايو القادم.

وأشارت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية إلى أن عملية تسجيل أسماء المرشحين التي بدأت يوم الثلاثاء سوف تنتهي يوم السبت المقبل، حيث يمثل هذا العدد الكبير أكثر من ضعف عدد المرشحين الذين سجلوا أسماءهم خلال ذات الفترة في إنتخابات عام 2013.

ومن المتوقع أن يشطب مجلس الأوصياء، الذي يشرف على الإنتخابات الإيرانية، أسماء أغلب هؤلاء المرشحين، ومن المنتظر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

ويعتبر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أبرز المرشحين – حتى الآن – لخوض الإنتخابات الرئاسية، فيما يتوقع المراقبون أن يعلن الرئيس الحالي حسن روحاني في وقت لاحق إعادة ترشيحه لشغل فترة رئاسية ثانية.