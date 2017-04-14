نيويورك - رويترز

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس مع تقييم المستثمرين لنتائج أرباح من بنوك أمريكية كبرى وتوترات جيوسياسية في الوقت الذي تراجع فيه قطاع التكنولوجيا للجلسة العاشرة على التوالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 137.72 نقطة أو مايعادل 0.67 بالمئة إلى 20454.14 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.92 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 2329.01 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 31.01 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 5805.15 نقطة.