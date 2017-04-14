مدريد - أ ش أ

حكمت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الخميس بالسجن أربعة أشهر على ثمانية من مشجعي نادي ليستر سيتي الإنجليزي لإتهامهم بتكدير السلم العام بسبب أعمال الشغب التي وقعت عشية مباراة أتلتيكو مدريد والفريق الإنجليزي مساء يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال على ملعب “فيسنتي كالديرون”.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر في محكمة العدل العليا في مدريد أن القاضي عاقب أيضا ستة من المشجعين بالسجن أربعة أشهر بسبب العنف.

ووقعت أحداث الشغب يوم الثلاثاء الماضي عندما قام نحو 70 من مشجعي ليستر بأعمال شغب استدعت تدخل قوات الشرطة.