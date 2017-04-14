القاهرة - أ ش أ

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة سيستمر مع الزمالك حتى نهاية عقده الذي يستمر لمدة عام ونصف، مشددا على أنه لن يكون هناك تغيير في الجهاز الفني في الفترة القادمة.

وأعرب مرتضى منصور عن ثقته في قدرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على العودة للانتصارات من جديد ببطولة الدوري الممتاز، مطالبا اللاعبين بنسيان الفترة الماضية والتركيز في اللقاءات القادمة، مؤكدا لهم أنهم الأفضل في مصر.

وقال منصور “لم ولن أتدخل في عمل الجهاز الفني”، مطالبا بلم شمل اللاعبين وعودة الحب والوئام من جديد بينهم حتى تظهر آثار ذلك في الملعب.