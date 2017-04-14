أنقرة - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب إنقلاب فاشل في يوليو (تموز) الماضي قد يجري تمديدها عندما يحين موعد انتهائها هذا الشهر.

وتمكن حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق حقوق وحريات عندما ترى ذلك ضروريا.

وقال أردوغان لتلفزيون (تي.جي.آر.تي) “إذا انتهى الأجل فسوف نمددها. لا توجد عقبة أمام ذلك”.

وأدلى أردوغان بتعليقاته قبل أيام من استفتاء سيصوت فيه الأتراك على تعديلات دستورية تعزز سلطات رئيس البلاد. وأظهر إستطلاعان للرأي يوم الخميس أغلبية ضئيلة مؤيدة للتعديلات.

وجرى تمديد حالة الطوارئ في 19 يناير (كانون الثاني) ثلاثة أشهر أخرى في خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب. وانتقد خصوم أردوغان حالة الطوارئ وقالوا إنها يجري استخدامها كذريعة لسحق المعارضة.