قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء يوم الخميس من ضبط متهمين بحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش وضبط عامل بحوزته فرد روسي محلي الصنع وكمية من الأقراص المخدرة في 3 وقائع منفصلة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط عامل يدعى “صابر عبودي أبو الوفا محمد” 27 عاما مقيم بمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وضبط مقاول بمركز قوص يدعى “عبده عابدين زكي إبراهيم” 33 عاما وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع وضبط عامل بمركز أبوتشت يدعى “عماد بشرى شحاته” وبحوزته فرد روسي محلي الصنع و100 قرص من عقار الترامادول المخدر بقصد الإتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.