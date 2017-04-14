أخبار مصر - الجمعة 14 أبريل

* السيسي يعزي البابا تواضروس بالكاتدرائية في شهداء الوطن.

* تحديد مفجر كنيسة مار جرجس بطنطا وضبط 3 متهمين بقنا.

* صدقي خلال زيارته للمصابين: استهداف الإرهابيين دور العبادة يبرهن على مدى الخسة.

* وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني.

* سحر: الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وإعداد الخريطة الاستثمارية.

الأهرام

* السيسي يعزي البابا تواضروس بالكاتدرائية في شهداء الوطن.

* الرئيس يبحث مع رئيسة “هواوي” التعاون في تقديم الخدمات الحكومية وإدارة المدن تكنولوجيًا.

* في إجتماع بمجلس الوزراء.. بحث مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان.

* تحديد مفجر كنيسة مار جرجس بطنطا وضبط 3 متهمين بقنا.

* “العصار” يبحث مع وزير الدفاع القبرصي تعزيز التعاون المشترك.

* السفير القبرصي لـ”الأهرام”: استمرار التعاون مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة.

* في قرارين جمهوريين.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. وتعيين 185 معاونًا للنيابة.

* العدل تدرس زيادة دوائر الإرهاب بالمحاكم.

* العدل: ترقية 858 خبيرًا بقطاع الطب الشرعي والخبراء.

* النيابة الإدارية تسلم مشروع قانونها الجديد لـ”النواب”.

* مؤتمر طبي: القلب والسكري يصيبان المصريين مبكرًا.

* التوسع في أعداد المستفيدين من “تكافل وكرامة”.

* نصر: الانتهاء من الخريطة الاستثمارية سريعًا.

* نصر تبحث مع شركة موانى صينية الاستثمار في النقل البحري.

* المصيلحي: مد مهلة طباعة أسعار السكر والأرز على العبوات إلى نهاية مايو.

* وزير التجارة: 3 آلاف جنيه رسومًا على كل طن سكر مصدر للخارج.

* الملا: تحديث سيارات نقل المواد البترولية.

* كفاءة الأداء معيار للترقي في قانون الخدمة المدنية.

* إزالة 20 ألف حالة تعد على نهر النيل خلال عامين.

* مقتل خفير ومزارع في إشتباك للشرطة وعناصر إجرامية.

* توقيع الكشف الطبي على 1504 سجناء.

* إحباط ترويج عقاقير مخدرة مهربة بمليوني جنيه.

* رئيس الأهلي يحسم مع المدير الفني موقف متعب وصالح وعروض حجازي وهاني ومعلول.. البدري يطلب زيادة الرواتب الشهرية ويحدد صفقات الموسم الجديد وملف الراحلين.

* إتحاد الكرة يؤيد تولي “ميدو” قيادة المنتخب الأوليمبي.. بشرط ترك “التحليل”.

* إحتفال أسطوري لـ”يد” الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

الأخبار

* السيسي: الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبي الحادثين.. وعازمون على التصدي للإرهاب.

* صدقي خلال زيارته للمصابين: استهداف الإرهابيين دور العبادة يبرهن على مدى الخسة.

* الرئيس يؤكد خلال استقباله مسئولة الحزب الشيوعي الصيني: حريصون على المزيد من الاستثمارات الصينية.. وندعم مبادرة “الحزام والطريق”.

* رئيس مجلس الوزراء عقب إجتماع اللجنة العليا للسياسات المالية: 4.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي و29 مليار دولار الاحتياطي النقدي.

* صدقي خلال لقائه قادة وضباط المنطقة المركزية: الحملات الفكرية والنفسية المعادية تستهدف كسر إرادة الشعب والنيل من وحدته.

* نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق في مصر: الإخوان وراء كل حوادث الإرهاب في مصر.. و”داعش” مجرد تمويه.

* أجهزة الأمن تلاحق باقي أفراد خلية الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

* مصادر: مفجر “البطرسية” يرتبط بصداقة مع انتحاري “المرقسية” وزوج شقيقته وراء إنضمامه للخلية.

* مصدر بنيابة غرب طنطا: إرهابي يرتدي زيًا كنسيًا وراء التفجير.

* عائلة السادات “ترسب” في إنتخابات تلا والشهداء.. الجحش وطايل وحبيب وعبادة إعادة بالمنوفية والشرقية.

* رئيس “المركزي للإدارة”: تثبيت العمالة المؤقتة ولا تعيينات جديدة.. 240 مليار جنيه مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

* وزيرة الهجرة: مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” يوليو القادم.

* وزير النقل في محطة مصر لمتابعة كفاءة كاميرات المراقبة على الأرصفة.

* وزير قطاع الأعمال: مليار جنيه لتطوير 11 محلجًا بالصعيد والدلتا.

* وزارة التموين لـ”المواطنين”: “إحنا آسفين” بسبب تأخر فصل البطاقات وبدل التالف والفاقد.

* القوى العاملة: شم النسيم “إجازة” بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

* مجلس الدولة: العامل المحبوس لا يستحق الحوافز والمكافآت.

* العثور على فرن روماني بالإسكندرية.. العناني يعلن عن كشف أثري فريد بالأقصر الثلاثاء القادم.

* شاهد الإثبات في محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة البساتين: المتهمون تحالفوا لارتكاب أعمال شغب وعنف.

* إخلاء سبيل 56 متهمًا في أحداث “الذكرى الثالثة للثورة” لأداء امتحاناتهم.

* القوات البحرية تحبط تهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة.

* الأهلي خائف من خطف “ليستر سيتي” درع الدوري.. هاني صداع في رأس البدري.. والفريق بأسوان غدًا.

* 15 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي مكافأة سوبر اليد.

* لاجازيتا: روما يسعى لتأمين نفسه تحسبًا لرحيل صلاح.

الجمهورية

* السيسي في الكاتدرائية لتقديم العزاء: عازمون على التصدي للإرهاب والقضاء عليه.

* وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني.

* بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. القوات المسلحة تتولى ترميم كنيستي طنطا والإسكندرية.. القائد العام يزور مصابي الأحداث بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

* قيادات الكنيسة القبطية لـ”الجمهورية”: زيارة الرئيس خففت الآلام ومسحت الدموع.. الأنبا مرقس: إعلان الطوارئ والأعلى لمكافحة الإرهاب في مصلحة كل المصريين.. الأنبا مكاريوس: شعور إنساني عظيم يؤكد وحدة النسيج المصري.

* إسماعيل يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع قبرص واليونان.. بحث موقف مشروعات الثروة السمكية ومزارع الزيتون والاتصالات بين الدول الثلاث.

* سحر: الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وإعداد الخريطة الاستثمارية.

* قابيل بحث دعم العلاقات الإقتصادية مع الإتحاد الأوروبي.

* مدبولي يطالب بسرعة تشطيب الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية.

* استخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقات التموينية خلال 15 يومًا.. المصيلحي: الدعم حق للمواطن.. والبت فورًا في الشكاوى.

* غادة والي: توزيع 5.5 مليون شنطة رمضان في المناطق الأكثر فقرًا.

* الرقابة المالية: بدء تطبيق قرارات لتخفيض حجم صناديق الاستثمار وبيع الأسهم في البورصات الأجنبية.

* بالتعاون وتبادل الخبرات مع فرنسا.. 100 ألف صوبة لتوفير الحاصلات الزراعية.

* الرقابة الإدارية تضبط مستخلصين جمركيين هربا 5 رسائل مستلزمات طبية محظور استيرادها.

* قنبلة جديدة للبدري في الأهلي.. صالح جمعة للبيع.. وعمرو جمال يبحث عن الاحتراف.

* الزمالك يبحث عن الحل.. إيناسيو يستعين بصديق لتدعيم الفريق.. وضع تقريرًا بأسماء الراحلين.. واستعداد جاد للمقاصة.

* أزمة الزمالك تحير الخبراء.. طولان: الزمالك قادر على العودة.. القماش: المصري الثالث بجدارة.. وليد صلاح: الأهلي البطل والمقاصة الثاني.