اخبار مصر -وكالات

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام التي ستتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الـ70 .

وأثار الملصق الرسمية لدورة هذا العام من المهرجان جدلا كبيرا وانتقادات بشأن التدخل التقني في صورة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينال، حيث أظهرها أكثر نحافة بالمقارنة مع الصورة الأصلية القديمة.

وأطلقت وسائل الإعلام الفرنسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وابلا من الانتقادات لتلاعب إدارة المهرجان بصورة كاردينال التي التقطتها في روما .