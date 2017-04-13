أخبارمصر-غباشى خيرالله

قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بزيارة لمقر الكنيسة الكاثوليكية لتقديم العزاء لشهداء الحادث الإرهابى بكنيستى مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والمرقسية بمحافظة الإسكندرية .

وكان فى إستقبال المحافظ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك الكرسى الإسكندرى وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك .

رافق المحافظ نوابه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء محمد رأفت السكرتير العام والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والشيخ سعيد إبراهيم شحاتة بإدارة وعظ الجيزة والشيخ محمد حسين قاسم مدير الدعوة بأوقاف الجيزة.

كما حضر التعزية الأستاذ محمد بدوى دسوقى والدكتورة منى مينا أعضاء مجلس النواب عن دائرة الجيزة .

ومن المقرر أن يقوم محافظ الجيزة بزيارة للكنيسة الإنجيلية ومطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذوكس لتقديم التعزية .