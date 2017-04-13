تونس - أ ش أ

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حمدي الصافي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية بعدما حقق الفوز على فريق المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة .

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي: الشوط الأول 25-20 للأهلي، الشوط الثاني 27-25 للأهلي، الشوط الثالث 25-10 للأهلي ، بهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة فريق الشمس المصري.

من جانبه ، أعرب حمدي الصافي المدير الفني للفريق عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة وتحقيق الفوز اليوم ، مشيرا إلى أن فريق المجمع الجزائري يعد أقوى فرق بطولة إفريقيا للأندية.

وقال الصافي، إن مواجهة فريق الشمس غدا في الدور نصف النهائي ستكون قوية؛ بسبب أن الفريقين مصريان وبالتالي سبق لهم أن تواجها سويا أكثر من مرة في الدوري والكأس، وكل فريق يعرف أداء الآخر جيدا، ويرغب في الوصول إلى نهائي البطولة.

وشدد الصافي على ثقته في لاعبات الأهلي وقدرتهن على تخطي أي منافس في البطولة الإفريقية.

من جانبها ، قالت شروق فؤاد لاعبة الفريق إن فوز الفريق على المجمع البترولي الجزائري اليوم، الخميس، وتأهله إلى الدور نصف النهائي يضع مسئولية إضافية على اللاعبات.

وأضافت أن تركيز اللاعبات طوال المباراة هو ما حسم المواجهة للأهلي بنتيجة 3-صفر رغم قوة الفريق الجزائري.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “هدف الفريق الآن أصبح الوصول إلى نهائي البطولة، والتتويج بها من أجل إسعاد جمهور الأهلي”.