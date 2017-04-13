اﻹسكندرية - أ ش أ

قدمت قنصل عام بريطانيا بالإسكندرية ويندي فريمان واجب العزاء إلي محافظ الإسكندرية محمد سلطان في شهداء الكنيسة المرقسية الذين فقدوا أرواحهم اثر الحادث الإرهابي الغادر.

وأكدت ويندي فريمان ـ خلال لقائها مع محافظ الأسكندرية اليوم ـ أن الشعب المصري قدم ويقدم مثالا في القوة والترابط والتسامح.

وبحثت فريمان ومحافظ الأسكندرية سبل تعزيز وتدعيم العلاقات التي تربط مصر وبريطانيا ، ونوهت الى محبتها الكبيرة للإسكندرية ، وقالت إن الإسكندرية تعد من أهم المدن ليس في مصر وإنما في دول العالم أجمع.

وأعربت عن رغبتها في إقامة علاقة تآخي بين الإسكندرية ومدينة مشابهة في انجلترا ، وأشارت الى أن القنصلية البريطانية بالإسكندرية علي أتم الإستعداد للتعاون مع المحافظة في مجال التعليم وتطوير شبكة النقل.

من جانبه، ألمح محافظ الإسكندرية الى أنه يعمل جاهدا لحل كافة مشاكل المحافظة في أسرع وقت ممكن لكي تعود الإسكندرية لسابق عهدها كواحدة من أهم محافظات الجمهورية في مجال السياحة والاستثمار والتعليم وكعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ونوه الي أهمية تبادل الخبرات والأفكار الجديدة بين الإسكندرية ولندن ، وخاصة في مجال التعليم والنقل ، مشيرا إلى أنه يعمل علي تطوير النقل والطرق وتنمية الاستثمارات الموجودة بالمحافظة ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.