باريس -رويترز

قال منظمو مهرجان كان السينمائي‭‭ ‬‬إن الممثلة الاسترالية نيكول كيدمان ستشارك بأربعة أعمال في دورة العام الحالي التي تقام بين 17 و28 مايو.

وتشارك كيدمان الحائزة على جائزة أوسكار كولين فاريل في فيلمين بالمسابقة الرسمية وهما (ذا بيجايلد) الذي تدور أحداثه في فترة الحرب الأهلية الأمريكية ومن إخراج صوفيا كوبولا و(ذا كيلينج أوف أيه سكيرد دير) للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس.

وتظهر الممثلة الاسترالية في عملين آخرين خارج المسابقة الرسمية وهما فيلم الخيال العلمي (هاو تو توك تو جيرلز آت بارتيز) وحلقة من المسلسل التلفزيوني (توب أوف ذا ليك).

وسيرأس المخرج الاسباني بيدرو المودوبار هيئة التحكيم.

ويقام المهرجان في وقت يزداد فيه القلق بشأن الأمن واحتمال وقوع اضطرابات سياسية.

ودورة العام الجاري من مهرجان كان هي الأولى منذ هجوم الشاحنة في مدينة نيس المجاورة الذي وقع في يوليو الماضي وستقام بعد أيام من الجولة الثانية الحاسمة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية من المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.