أخبار مصر - حمودة كامل

في أمسية تناغمت فيها الألوان.. ازدانت جدران قاعة صلاح طاهر ببضع وستين لوحة.. فإذا اقتربت من إحداها شعرت وكأنها تهمس لك لتبوح بأسرارها وتبعث لك برسالة خطها بريشته فريد فاضل.

بالأمس افتتح الفنان الدكتور فريد فاضل معرضه، رسائل، بحضور العديد من السفراء والوزراء والإعلاميين والفنانين وعاشقي الفن التشكيلي الذين امتلأت بهم قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا، فماذا قال فريد فاضل عن رسائله بهذا المعرض؟

أكد فريد فاضل أن اختياره عنوان رسائل لمعرضه الاستيعادي، لأنه أراد أن يرسل من خلال أعماله مجموعة رسائل للمجتمع، أولها تخص الأطفال بعنوان: دعوا الأطفال يعيشون طفولتهم، وفيها يوجه دعوة للأطفال بالاستمتاع بحياتهم وطفولتهم ، الاستمتاع بالجري واللعب والحركة بعيدا عن الموبايل والانترنت.

وثاني رسالة تهم المرأة، بعنوان: من فضلك انظر إلي باحترام، وذلك لأن المرأة جزء هام وفاعل بالمجتمع، وقد عبر عن ذلك بلوحة فيها سيدة بسيطة وجميلة تنظف كوز ذرة وهي جالسة تحت ظل شجرة ولها ابتسامة المناليزا، أما الرسالة الثالثة حول الشفافية الجميلة كمنهج للصدق في الحياة، ورابع رسالة بعنوان: اجعل داخلك جميلا مثل خارجك، ورسم ذلك في لوحة لبيت نوبي من الداخل والخارج تفصلهما نخلة من الكريستال الشفاف.

وحول أهم المحطات في مشوار الفنان فريد فاضل الذي بدأ في 1971 وحتى الآن، قسم فريد فاضل مشواره لمراحل، أولها، حول إبداعاته المبكرة، ومعارضه الخمسة حتى 1975، ثم محطة الثمانينات، وفيها رسم فريد فاضل البورتريهات من الواقع، حيث رسم زوجته وأصدقاءه، وتأتي المحطة الثالثة في التسعينات، وفيها رسم قصص الكتاب المقدس المصورة، واستغرقت منه خمس سنوات كاملة، ثم بعد ذلك مرحلة جماليات الأماكن في مصر، وشملت معارض؛ خواطر سكندرية، وبحري، الصعيد من جديد، البحث عن النوبة، وصحراء واحة ووادي، ووصف مصر، ثم تأتي المرحلة الحالية، والتي تمثل نبض الحالة الحياتية، وهذه ضمت معارض: هنا القاهرة في 2011، ومصر التي أعرفها، وخبز وماء في 2012و2013 ثم مصرنا حماها الله في 2014 ثم النهر الخالد واليوم رسائل.

وأضاف فاضل أنه بالرغم من كونه ملحنا ومغنيا ومصورا ورساما، إلا أن الفن بمعناه البصري هو الأقرب لقلبه، لأنه يعبر بشكل شخصي وذاتي، فالن التشكيلي هو الرأي والإبداع والفكر والمشاركة.

جوائز وجولات

حصل فريد فاضل عامي 1980 و1981 علي جائزتين على مستوى الجامعات المصرية.. وحصل فريد فاضل علي جائزة الفاتيكان في عام 1973 بلوحة الخطيئة والخلاص، كما حصل على الجائزة الاولى فى ( التصوير ) فى مسابقة الطبيب الفنان بولاية أوهايو بأمريكا في 1976

وأقام معرض هبات النيل بمتحف توليدو للفنون بولاية أوهايو الأمريكية، ثم أقام معرض علي الناحيتين الذي تجول بين ثلاث ولايات أمريكية عام 2000

آراء وانطباعات

ومن أهم الآراء والانطباعات عن معرض الفنان فريد فاضل، ما قاله سفير الهند بمصر والذي حضر بصحبة زوجته، فأكد أن فاضل شخص موهوب ولوحاته تتسم بالحياة والجمال، واضاف انه يعرف فاضل منذ فترة، وهو يشعر وهو يتجول بين اللوحات بالمعرض انها تعبر عن المجتمع المصري بشكل كبير وتعكس وأن اللوحات تعكس الثراء الحضاري والثقافي لمصر، كما أبدى إعجابه الخاص بلوحات البورتريه الشخصية التي تمتلئ بالحياة والواقعية.

أما وزير التموين علي مصيلحي، فأكد أنه يتابع فريد فاضل وأعماله ويحرص علي حضور معارضه، وأضاف انه يشعر بالتطور في فن فريد فاضل منذ بداياته وحتي الآن، والتي تعبر عن المجتمع بصدق وجمال وحيوية.

فريد فاضل في سطور

ولد فريد فاضل حنا في إحدى قرى أسيوط في 1958 التحق بمعهد الكونسيرفتوار عام 1965 وتتلمذ على يد الاستاذ (أدولف منشة ) ليعزف الكمان بالإضافة إلى آلة البيانو والغناء ، ثم حصل على بكالوريوس كلية الطب والجراحة من جامعة القاهرة 1981 ثم ماجستير طب وجراحة العيون جامعة القاهرة 1987 ثم دكتوراه بعنوان ( الكيمياء المناعية لرقعة القرنية المرفوضة ) جامعة القاهرة 1998.