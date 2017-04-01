المنصورة-أ ش أ

كرم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس الدكتور محمد عوض كلية الهندسة والفائز بالميدالية الفضية عن اختراعه جهاز

محمول يعمل بالطاقة الشمسية لاستخلاص المياه من الهواء الجوي باستخدام محلول ماص للرطوبة.

كما كرم القناوي الطالب أحمد الجندي بكلية الهندسة الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه محرك الاحتراق الداخلي الاندماجي.

وحصلت جامعة المنصورة على الميدالية الفضية والبرونزية بمعرض جنيف الدولي للابتكارات بسويسرا حيث شاركت الجامعة باختراعين لعضو هيئة تدريس وطالب بكلية الهندسة ضمن أعضاء الفريق المشارك من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمكون من14 مخترعا مصريا.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في معرض جنيف الدولي الأكبر والأهم للابتكار ويستفاد المخترعين والمبتكرين من الدعم المقدم من الأكاديمية للمشاركة في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتكريم الفريق المشارك لتمثيله المشرف لمصر بالمعرض.

جدير بالذكر أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة المنصورة شةأد يدعم المبتكرين ويسجل براءات الاختراع الخاصة بهم.