أخبار مصر

قررت اللجنة المشتركة بين الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور و المحافظة إغلاق كوبرى شمال طره بالكامل لوجود خطورة على جسم الكوبرى وذلك فى الاتجاه القادم من كورنيش المعادى وصولا إلى محور الأوتوستراد مع إجراء تحويلة مرورية بالمكان وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع وقوع الحوادث بالطريق.

ومن جانبه اكد المقدم عماد حماد مشرف عرفة مروري القاهرة انه ستم تحويل حركة السيارات المتجه من كورنيش المعادى حتى الأوتوستراد عدم الصعود الكوبرى و التوجه لشارع صلاح المهندسين و و المتجه فى الأتجاه الأخر للكورنيش أن يتوجه قائدى السيارات لشارع مدخل المعصرة وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الارشادية و المثلثات بالطرق و تعريف المواطنين بالطرق البديلة .

كانت المتابعة الميدانية للخدمات المرورية، رصدت كسر فاصل معدنى وجود خطورة على جسم كوبرى شمال طره، وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بتعزيز انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكوبرى، ومنع صعود السيارات أعلى الطريق منعا لوقوع الحوادث المرورية