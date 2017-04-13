واشنطن- (أ ف ب)

حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مجددا بيونغ يانغ مؤكدا ان “كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة”.

وتتزامن تصريحاته مع تقارير عن نشاط في موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية قبل الذكرى السنوية ال 105 لميلاد المؤسس كيم ايل سونغ.

والقى الجيش الاميركي في وقت سابق اكبر قنبلة غير نووية على اهداف في افغانستان.

وقلل الرئيس الاميركي من تلميحات اشارت الى ان الامر يعتبر تحذيرا موجها الى بيونغ يانغ.

قال في هذا السياق “لا اعرف اذا كان هذا بمثابة رسالة الى كوريا الشمالية، لكن لا فرق اذا كانت كذلك او لم تكن”.