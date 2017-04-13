القاهرة- اخبار مصر

أكد الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن القوات المسلحة والشرطة سيظلان فى طليعة مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب وإقتلاع جذوره ودعم جهود البناء والتنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ، والوفاء بكافة المهام والواجبات المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصرى بكل القوة والحزم ، جاء ذلك خلال لقاؤه عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية .

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا خلال العمليات الإرهابية الأخيرة التى إستهدفت المواطنين الأبرياء بكنيستى طنطا والإسكندرية ، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .

ونقل القائد العام تحية وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة وما يبذلوه من جهود للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره .

وإستعرض القائد العام خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ، مشدداً على الإهتمام بأساليب التدريب والإستعداد القتالى داخل الوحدات والتشكيلات لبناء الفرد المقاتل الذى يمتلك الإحترافية العالية فى تنفيذ المهام ، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلون فى كافة الميادين من أجل رفعتها وتطورها بكل التفانى والعطاء وإيثار مصالح الوطن فوق كل إعتبار ، وأن رجال القوات المسلحة جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد فى الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها وهم أول من يتحمل أزماتها ويقاتلون من أجل أمنها وسلامتها ورخاء شعبها .

وأدار حواراً مع عدد من القادة والضباط وطالبهم بالتحلى بأقصى درجات اليقظة والإستعداد فى تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين المواطنين ومكافحة النشاط الإرهابى ، والإجراءات التى يتم تنفيذها لمواجهة التهديدات وإحباط المخططات التى تستهدف المساس بأمن مصر القومى ، مؤكداً على أهمية تحصين المقاتلين من الحملات الفكرية والنفسية المعادية التى تستهدف كسر إرادة الشعب المصرى والنيل من وحدته وتماسكة فى مواجهة المخاطر والتحديات .

حضر اللقاء الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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