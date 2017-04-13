عدد من مديري الأمن يتفقدون إجراءات تأمين الكنائس 2017/04/13 - 21:26 عدد من مديري الأمن يتفقدون إجراءات تأمين الكنائس2017-04-13T21:26:07+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الفريق أول صدقي صبحي يزور مصابي حادث كنيستي طنطا والإسكندرية وزير الدفاع يقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء حادث كنيستي طنطا والإسكندرية الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس في شهداء طنطا والإسكندرية الفريق أول صدقى صبحى يزور مصابى حادثي كنيستي طنطا و الإسكندرية 13-4-2017 الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس فى شهداء طنطا و الإسكندرية 13-4-2017 الأثار : فتح أبواب متحف الفن الإسلامى أمام الجمهور خمس ساعات مساء السبت من كل اسبوع 13-4-2017
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