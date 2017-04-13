موسكو -أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تصر على إجراء تحقيق مستقل وموضوعي في واقعة استخدام الكيميائي في إدلب من قبل منظمة حظر السلاح الكيميائي مع إشراك خبراء مستقلين.

وقال لافروف خلال لقائه مع نظيره السوري وليد المعلم , حسبما أفادت قناة ” روسيا اليوم ” الاخبارية اليوم الخميس: ” إن التقدم الذي تم التوصل إليه سابقا في التسوية السورية, بما في ذلك مساهمة الولايات المتحدة, لم يعجب البعض”.

وأضاف: “هناك محاولات لإفشال نظام الهدنة في سوريا , ولا يجب السماح للهستيريا في الغرب أن تقوض صيغتي أستانا وجنيف للتسوية”.

ورحب لافروف بدعوة سوريا خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في واقعة إدلب, واصفا هذا القرار بالصحيح .

من جانبه, أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق تعتبر أن دور عملية جنيف للتسوية في سوريا تراجع للحد الأدنى مع قدوم ترامب إلى السلطة , مشيرا إلى أن محاولات شن عدوان ضد سوريا لن تتوقف.

واعتبر استخدام روسيا للفيتو أمس الأربعاء أنه جاء في الوقت المناسب , مشيدا بهذه الخطوة الروسية .