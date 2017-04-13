القاهرة - أ ش أ

نفى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال` 22 للدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان نادي الزمالك قد طالب اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء إلى يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما رفضه اتحاد الكرة.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة – في تصريحات اليوم الخميس – إن الجهات الأمنية قررت أن تقام المباراة يوم الأحد، دون تأجيلها، مشيرا إلى أن الاتحاد أخطر ناديي الزمالك والمقاصة بأن اللقاء سيقام في السابعة مساء الأحد على ملعب بتروسبورت، وأنه لا يوجد أي نية للتأجيل.