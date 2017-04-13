الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس في شهداء طنطا والإسكندرية 2017/04/13 - 21:07 الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس في شهداء طنطا والإسكندرية2017-04-13T21:07:35+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الفريق أول صدقى صبحى يزور مصابى حادثي كنيستي طنطا و الإسكندرية 13-4-2017 الرئيس السيسي يزور الكاتدرائية المرقسية لتعزية البابا تواضروس فى شهداء طنطا و الإسكندرية 13-4-2017 الأثار : فتح أبواب متحف الفن الإسلامى أمام الجمهور خمس ساعات مساء السبت من كل اسبوع 13-4-2017 محافظ أسوان يتفقد منطقتى عمدا و السبوع و يدرس وضعهما على الخريطة السياحية 13-4-2017 قابيل : نسعى للإستفادة من خبرات منظمات الأعمال الدولية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة 13-4-2017 المحافظات تواصل إستعداداتها لإستقبال أعياد الربيع 13-4-2017
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