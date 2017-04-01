القاهرة - اخبار مصر

أصدرت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس بيانا كشفت فيه عن منفذ الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا يوم الأحد الماضى وأسفر عن سقوط 27 شهيدا.

وقال بيان الداخلية ” فى إطار جهود الوزارة بإستكمال التحريات وجمع المعلومات وإستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الإنتحارى مرتكب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية ، وبإستخلاص الإشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الإنتحارى التى عثر عليها بمسرح الحادث .. أمكن تحديد منفذ الحادث والذى تبين أنه الهارب / ممدوح أمين محمد بغدادى ( مواليد 25/6/1977 بقنا ويقيم نجع الحجيرى / الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب)” .

وأوضح البيان أن الارهابي المذكور أحد كوادر البؤرة الإرهابية التى يتولى مسئوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم ، والتى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على إستخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة ، ومشاركته فى عملية التعدى على كمين النقب بالوادى الجديد .

وإستمراراً لخطة ملاحقة العناصر الهاربة بالبؤرة المشار إليها فقد أمكن ضبط عدد ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم :

1) سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / مركز قنا – حاصل على ليسانس حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه .

2) عبد الرحمن حسن أحمد مبارك ( مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بها المخادمة / مركز قنا – أخصائى إجتماعى بمعهد أزهرى).

3) على شحات حسين محمد شحاته ( مواليد 3/1/1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / الشويخات / مركز قنا – حاصل على دبلوم فنى صناعى).

وتواصل أحهزة الأمن جهودها لملاحقة باقى العناصر الهاربة بتلك البؤرة الإرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن زيادة المكافأة المالية إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين المذكورين ، وتتقدم بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت فى التوصل للعناصر الهاربة حفاظاً على أمن وإستقرار البلاد وتؤكد على الإحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أى معلومات .