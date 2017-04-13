سوهاج - أ ش أ

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري تحسبا لوقوع حوادث طارئة نتيجة التقلبات الجوية والطقس غير المستقر، فيما لقى عامل وسيدة مصرعهما فى انهيار سقف منزل وسقوط شجرة بسبب شدة الرياح بدائرة مركز المراغة وتأخر 12 قطارا عن مواعيدها بسبب سقوط أشجار على خط السكة الحديد.

وقال محافظ سوهاج – فى تصريحات اليوم الخميس – إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغات بسقوط عدد من الأشجار بسبب العاصفة الترابية والرياح الشديدة خاصة على الطرق الزراعية، كما حدث عطل في محطات الكهرباء تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمراكز وقرى المحافظة، ولفت إلى توقف حركة سير القطارات بنطاق المحافظة بخطي الطالع والنازل نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط عدد من الأشجار والنخل على شريط السكة الحديد ف`ي أماكن متفرقة بمراكز سوهاج والمراغة وطهطا.

وأضاف أنه تم رفع كافة المعوقات بمعرفة الحماية المدنية ومسئولي هيئة السكة الحديد وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج وخلو شريط السكة الحديد وتسبب ذلك فى تأخر 12 قطارا مكيفا ومميزا ومخصوص عن مواعيدها لمدد تراوحت ما بين نصف ساعة والساعة والنصف.

وأكد المحافظ أنه تم التعامل مع كافة المشاكل والضرر الناتج عن سوء حالة الجو بالتنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية وإدارة الأزمات ومديريات الري والزراعة والكهرباء والجهات المعنية الأخرى، وتم رفع الأشجار التي سقطت على الطرق بمعدات الوحدات المحلية وتم التأكد من سلامة محولات وأسلاك الكهرباء التي تعرضت للضرر.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بضرورة متابعة تطهير جميع مخرات السيول بقرى ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية أزمات قد تحدث، ولفت إلى أنه تم تجهيز كميات كبيرة من البطاطين والخيام والمواد التموينية تحسبا لحدوث أى طارئ.

وفى ذات السياق، لقى عامل وسيدة مصرعهما بدائرة مركز المراغة فى حادثى سقوط شجرة نخيل وانهيار سقف منزل بسبب الطقس السىء وشدة الرياح وتبين من المعاينة والفحص أن العامل يدعى مراد عبد الشكور ( 30 عاما ) وسقطت نخله على رأسه بقرية ” الجزازرة ” بدائرة المركز وأن السيدة تدعى لطيفة عبد العليم موسى ( 65 عاما ) وإنهار عليها سقف منزلها بقرية ” بناويط ” مما نتج عنه مصرعها وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزى.