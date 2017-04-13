اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس تأسيس 325 شركة برأسمال 585.5 مليون جنيه خلال الاسبوع الحالي.

وذكرت الوزارة في نشرتها الاسبوعية – الصادرة بالتعاون مع قطاع الاخبار بالتليفزيون – ان الاسبوع شهد معدل تأسيس يومي بلغ 65 شركة.

وتوفر الشركات 1631 فرصة عمل للشباب منها 578 فرصة عمل حرفية. وبلغ رأس المال المصري في تأسيس هذه الشركات 540.7 مليون جنيه، ورأس المال العربي 36.6 مليون جنيه بينما مثل رأس المال الاجنبي 8.1 مليون جنيه.