امريكا-رويترز

ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي) نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة القول إن شركة أبل استعانت بفريق من المتخصصين في الهندسة الطبية في إطار مبادرة سرية، كانت في البداية من بنات أفكار الراحل ستيف جوبز أحد مؤسسي أبل، لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري.

ورفضت متحدثة باسم أبل التعقيب.

وذكرت (سي.إن.بي.سي) أن من المتوقع أن يعمل المهندسون في مكتب سري في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا قرب مقر الشركة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يكاد يختفي فيه الخط الفاصل بين مجالي الصيدلة والتكنولوجيا حيث تتحد الشركات للتصدي لأمراض مزمنة باستخدام أجهزة تكنولوجية متطورة تدمج علوم الأحياء والبرمجيات والأجهزة لخلق مجال جديد في عالم الطب يسمى الإلكترونيات الحيوية.

وفي العام الماضي كشفت شركة جلاكسو سميث كلاين وشركة ألفابت عن شركة مشتركة تهدف إلى تسويق الأجهزة الإلكترونية الحيوية.