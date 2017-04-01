القاهرة -أ ش أ

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما نشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن قيام الوزارة بصرف منحة مبارك .

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس, انه ليس هناك أي دعم نقدي يتم صرفه للأسر الأولى بالرعاية إلا الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة .

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق خلف الإشاعات التي لا تستهدف سوى إثارة البلبلة في المجتمع , كما تهيب بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تحري الدقة فيما ينشر.

وأفادت الوزارة بأن التقدم للحصول على أي خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية تصرف مجانا ودون أي مقابل مادي وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.