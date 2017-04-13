باريس -أ ش أ

افادت مصادر مطلعة فرنسية بأن القضاء أمر بالإفراج عن المغني المغربي سعد لمجرد المتهم بالاغتصاب في فرنسا مع تزويده بسوار إلكتروني

وأضافت المصادر اليوم الخميس أن نيابة باريس استأنفت هذا القرار وأنه من المقرر أن تعقد جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف الثلاثاء المقبل.

وكان سعد لمجرد البالغ من العمر 32 عاما قد وجهت له تهمة الاغتصاب والعنف المتعمد يوم 28 أكتوبر الماضي وتم احتجازه قيد الحبس

الاحتياطي وذلك بعد يومين من اعتقاله في فندق باريسي إثر تقدم شابة في العشرين من العمر بشكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي .