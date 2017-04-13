القاهرة -أ ش أ

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام اليوم الخميس جلسة تشاورية للتعارف بين أعضاء المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد وبحث وضع خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس – خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وكالة “صوت القاهرة” للإعلان – إن المجلس ناقش الهيكل التنظيمي لتشكيل اللجان لافتا إلى أنه سيشكل عددا من اللجان – بعد الاستماع لكافة الآراء – من بينها الشئون الاقتصادية ولجنة قانونية ولجنة ثلاثية لتلقي شكاوى الهيئات فضلا عن تقارير يومية لتقييم الأداء الإعلامي.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن مسئولية اختيار رؤساء الصحف تخص الهيئات الإعلامية الثلاث الصادرة بقرار جمهوري وهم المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح أن الاجتماع المقبل للمجلس سوف يعقد يوم الأربعاء المقبل لدراسة نقاط التماس بين الهيئات الإعلامية الثلاث, وتحديد نقاط التكامل في عملها لتحديد الأهداف المنشودة.

وطالب مكرم محمد أحمد بأن يكون الاجتماع المقبل في وزارة الإعلام لكون المجلس ليس له مقر حتى الآن وأسندت إليه كافة المهام التي كانت مسندة لوزارة الإعلام لافتا إلى أنه تم التقدم رسميا بخطاب إلى مجلس الوزراء لتحديد مقرا دائما.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكل برئاسة مكرم محمد أحمد وعضوية كل من المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة ومنى الجرف ومصطفى عبدالواحد وهدى عبدالمنعم لبيب وحاتم زكريا وعبد الفتاح الجبالي وصالح الصالحي ومحمد العمري ونادية مبروك

ومجدي لاشين وسوزان قليني وجمال شوقي شاروبيم.