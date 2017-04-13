القاهرة - أ ش أ

صرح أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان الوزارة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.8 % خلال العام المالي 2017/ 2018 وصولا الى 5.5 % عام 2018/ 2019.

وأضاف – خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية – ان الوزارة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 11.9 % العام المالي المقبل ثم الي 11 % في العام التالي.

وذكر ان الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل ثم 1.5% في عام 2019/2018 وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98 % متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول منتصف 2019.