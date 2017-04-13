اخبار مصر- شيرين حسين

ينظم غدا شباب “تحيا مصر ” وابناء الجيل الثاني والثالث من ابناء المصريين بالخارج بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وقفة تأبينية للتضامن مع ضحايا حادثتي الكنيستين المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا، تزامنا مع الجمعة الحزينة واسبوع الآلام بكنائس مصر، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب المصري، وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين .

ومن المقرر ان تبدأ الوقفة التأبينية في تمام الساعة الخامسة مساء، امام مقر الشركة المصرية للإنتاج الإعلامي، وسيكون الدخول من البوابة رقم 4 لمدينة الانتاج الإعلامي.

وستتضمن الوقفة حمل الورود والشموع من قبل المشاركين، في رسالة للعالم تتضمن وحدة وصلابة الشعب المصري ضد أي محاولات لتفتيت نسيجه الوطني.