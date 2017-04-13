القاهرة -أ ش أ

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء , أن الحكومة ستضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك إلى جانب

السلع الأساسية الأخرى بالأسواق بالمرحلة المقبلة وبأسعار مناسبة .. مشيرا إلى

أن الحكومة ستقيم معارض ضخمة تحت اسم “أهلا رمضان” بالعاصمة والمحافظات لتوفير السلع الرمضانية بها بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم .

واوضح رئيس مجلس الوزراء, في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء, عقب اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية, إن هناك تدفقات منتظمة مالية من النقد الأجنبي تسمح بفتح كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والأساسية , مؤكدا أنه لا مشكلة لتدبير النقد الأجنبي اللازم .

وأشار رئيس مجلس الوزراء , إلى أن انتخابات المحليات مرتبطة بقانون الإدارة المحلية الذي يناقش حاليا بالبرلمان والذي إحالته الحكومة إلى مجلس النواب .