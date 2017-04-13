القاهرة -اخبار مصر

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء،أهمية الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور السيد محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية ، في إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية.

كما اكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اهمية البناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف الى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وخلال الاجتماع استعرض السيد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الاخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية التي تعكس نجاح الاصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفراً في العملة الاجنبية يمكن اعادة توظيفه في اهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عدداً من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب والتي سيكون لها تأثيرا ايجابيا على مناخ الاعمال في مصر وعلى برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل عام.