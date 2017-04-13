القاهرة - اخبار مصر

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات المتوقفة، ومراجعة كافة الاحتياجات الفنية والمعدات الخاصة بها للاسراع فى بدء تشغيلها.

كما شدد على ضرورة زيادة الاهتمام بملف التدريب بما يسهم فى توفير كوادر فنية مدربة على أحدث الاساليب والتقنيات فى مجالات الابداع المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، بوزيرا الثقافة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، ورئيسة اكاديمية الفنون لاستعراض موقف المشروعات الخاصة بأكاديمية الفنون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع تصور لمخطط عام للمنطقة المحيطة بالاكاديمية بما يتناسب مع مكانتها ورسالتها الحضارية التى تقوم بها.

واستعراض الاجتماع نشاط عمل اكاديمية الفنون فى الفترة الماضية ودورها فى الارتقاء بالمجالات الفنية المختلفة من خلال معاهدها المتخصصة فى المجالات المتنوعة والتى تسهم فى تكوين وتشكيل وعى اجيال جديدة ليكونوا قادرين على المساهمة فى تحقيق الاهداف التنموية والتطور الحضارى للمجتمع.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التى تتبناها الاكاديمية لخدمة اهدافها الثقافية، وقد تضمن العرض الاشارة إلى ما تم الانتهاء منه بالفعل، ونسب تنفيذ عدد من المشروعات المتوفقة، والتى منها انشاء متحف الفنون الشعبية، ومدرسة لتعليم الفنون، ومعهد عالى للطفل، هذا إلى جانب الاجراءات التى يمكن اتخاذها بما يضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.