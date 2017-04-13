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أعلن مؤتمر مؤسسة القلب والشرايين المصرية اليوم الخميس عن نتائج اول دراسة ضخمة على قلوب المصريين.

وتشير الدراسة التى تم إعلانها في اللقاء العلمي الذي عقد بالتعاون مع الجمعية الامريكية للقسطرة الى ان المصريين يصابون بأمراض القلب فى سن يقل عشر سنوات من نظرائهم فى البلاد الأخرى، وعزت ذلك الى أرتفاع نسبة التدخين، والاصابة بمرض السكر بينهم بالمقارنة بمعظم الدول الأوروبية والامريكية.

واضافت أن نسبة أستخدامهم للدعامات القلبية أقل من النسب العالمية.

وأعلن المؤتمر ان الأكتشاف المبكر للإصابة بالجلطات الدموية خلال ٩٠ دقيقة من الاصابة فى غاية الأهمية، وضرورة أستخدام الأدوية بعد تركيب الدعامات والقسطرة لمدة عام الأقل ومن بينها عقار ” البيرليك ” بالاضافة الى الاسبرين لمدة عام .

وأوضح الدكتور محمد صبحى أستاذ علاج امراض القلب بجامعة الاسكندرية ورئيس المؤتمر ان هذا اللقاء العلمى الدولى الأول في الشرق الأوسط فى تخصصي قسطرة القلب، و تصوير الشرايين القلبية، و نقل التقنيات الحديثة في هذا المجال و ما توصل اليه الأطباء المصريين و العالميين في هذا المجال.

وأضاف بان المؤتمر يضم خبراء من اميركا، واوروبا، وامريكا الاتيية، وعددهم 6 اطباء وهيشرحوا استخدام التقنيات الحديثة للموجات الصوتية داخل الشريان، وهى عبارة عن منظار يتم ادخالة فى الشرايين التاجية لتحديد نسبة الضيق و وامكانية تركيب الدعمات، او وضع دعامة فوق دعامة، كما يشارك 600 دكتور مصري من جميع الجهات المصرية، كما يتم اجراء حوار و مناقشة حول الحالات المعقدة، وأفضل الطرق لعلاجها.

ومن جانبه تحدث الدكتور هاني راجي أستاذ علاج امراض القلب عن نتائج دراسة ضخمة اجريت على قلوب المصريين بمعهد القلب شملت بيانات كاملة لـ ٨٦٦ مريض تم حجزهم بمعهد القلب، واستمرت عامين وكشفت نتائجها ان المرضي المصرين سنهم اصغر عشر سنوات من المرضي في البلاد الاخري ونسبة التدخين والسكر بينهم اعلي من معظم الدول الاوربية والامريكية، و أستخدامهم للدعامات والتوسيع بالبالونه عند اصابتهم بجلطة القلب نسبته اقل من النسبة المطلوبة عالميا ومازال استعمال مذيبات الجلطات الدوائية يتم الإعتماد عليه أكثر رغم أنه اقل فاعلية م القسنطرة والدعامات، وشمل ذلك معهد القلب رغم انه مجهز لاجراء القسطرة والجراحات بنسبة ١٠٠٪ الا ان 38% فقط من المرضى هم من يجرى لهم قسطرة.

وأضاف بان الدارسة بدأت فى ٦ يناير ٢٠١١ ، وانتهت فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وشملت ٧٤٪ من الرجال و ٢٦٪ من النساء، و ٥٤,٥٪ منهم اصيبوا بجلطة في القلب، و ٤٥,٥ ٪ قصور حاد، كانت نسبة التدخين مرتفعه جدا ٥٤ ٪ مدخنين حالين وهى من اعلي النسب العالمية، ما يمثل ٤٨٤ مريض من ٨٨٦ مريض كانوا مدخنين، كان هناك مصابين بمرض السكر في ٣٧٥ مريض بنسبة ٤٢,٣ ٪ ، والمصابين بالضغط ٣٤٨ مريض بنسبة ٣٩,٣٪ وتشكل ايضا نسبه مرتفعه جدا.

وكما كشفت الدراسة عن ان 61% من المرضي مصابين بإرتفاع فى نسبة الكوليسترول، بما يمثل اكثر من نصر الخاضعين للدراسة، ونسبة السمنة 30%، والمرضي المصابين بجلطة في القلب 54% منهم تم علاجهم عن طريق مذيبات الجلطة، و 37% تم علاجهم عن طريق قسطرة القلب وتركيب دعامات في عدد بسيط جدا من المرضي اللي هوه اقل من 8%.

كما كشفت الدراسة انه من بين ٨٨٦ مريض غادر ٨٦٧ المستشفى حى ، فيما تمثل نسبة النجاة من المرض ٩٧,٩٪ ، ونسبة الوفيات ٢,١٪ % وهى من النسب الممتازة جدا وتعكس جودة الرعاية الطبية وقدرتها على خفض الوفيات فى الامراض الخطيرة.

واوضحت الدارسة ان قصور الشرايين التاجية هو أكثر الأمراض إصابة للمصريين، وأن نسبة الوفيات بين المرضى الذين خضعوا لقسطرة القلب في الحالات الحادة كانت 4.5 % وهي نسبة مرتفعة الي حد ما لاسباب تتعلق بحدة الحالات و تعقدها وتأخرها فى العلاج.

واكد الدكتور حسام قنديل أستاذ علاج امراض القلب كلية طب قصر العينى على ضرورة مراجعة المستشفى خلال ٢٤ ساعة للأشخاص المدخنين الذين يعانون من آلام شديدة فى الصدر، ولديهم تاريخ عائلى مع امراض القلب، او السكر او الضغط ومن سبق لهم تركيب دعامات واجراء فحص انزيمات القلب الحديث الشامل.

و أكد الدكتور عادل الإتربى أستاذ أمراض القلب بكلية طب عين شمس و رئيس شعبة القسطرة التداخلية بالجمعية المصرية لأمراض القلب أن القصور الحاد فى الشرايين يمثل 50% من أمراض القلب لدى المصريين، وخلال العام الأول يحدث للمريض مضاعفات حادة.

وتحدث الدكتور نبيل فرج استاذ القلب عن عقار جديد لعلاج النوبات القلبية والذبحة الصدرية الغير مستقرة عن طريق منع تكدس الصفائح الدموية.

وأشار الى أن العقار الجديد ” تيكاجريلور” قد تم ادراجه فى التوصيات الاخيرة المنشورة سنة 2016 للجمعية الأمريكية لأمراض القلب كعلاج أساسى وأولى للنوبات القلبية والذبحة الصدرية الغير مستقرة وأيضا بعد عمليات القسطرة القلبية وقد أثبتت الدراسات الحديثة انه باستعمال عقار ” تيكاجريلور ” أمكن تحقيق نتائج غير مسبوقة بتقليل نسبة الوفيات الى 22% من مرضى الأزمات القلبية والذبحة الصدرية وذلك مقارنة بالمرضى اللذين استخدموا عقار “الكلوبيدوجرل”.. علما بأن عقار” تيكاجريلور” متوفر الآن فى مصر ويستخدم على نطاق واسع .