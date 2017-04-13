القاهرة-أ ش أ

نظمت شركة لوريال مصر التابعة لمجموعة لوريال العالمية الفرنسية مؤتمرا طبيا يعد الأول من نوعه في مصر تحت عنوان “العناية بصحة الشعر

وأمراض فروة الرأس” وذلك في إطار المسؤولية التي اتخذتها الشركة على عاتقها لدعم وتشجيع القطاع الطبي ومعاهد البحوث في مصر.

وقال المدير التنفيذي لقسم منتجات التجميل الطبية لوريال مصر أحمد وجيه -خلال المؤتمر الإقليمي للعناية بصحة الشعر والتي تنظمه لوريال مصر للعام الثاني على التوالي – إن هذا المؤتمر الإقليمي للعام الثاني على التوالي بمشاركة أكثر من 200 طبيبا مختصا بالأمراض الجلدية وعشرات الباحثين من مصر والعالم العربي لتبادل الخبرات حول أحدث الأبحاث العلمية والمستجدات.

وأضاف أنه يهدف إلى مناقشة الاتجاهات الحديثة للنهوض بالمعرفة في هذا المجال منوها بأن شركة لوريال كانت سباقة في تنفيذ أول معمل متخصص في أبحاث الشعر وقدمت 500 براءة اختراع مسجلة حتى الآن.

ومن جانبها أوضحت سارة زيانى باحثة بمركز لوريال للأبحاث والابتكار بفرنسا أن مجموعة لوريال تؤمن بأهمية بالدور الذي يجب أن تقوم به تجاه عملائها على المستوى العالم من خلال البحث العلمي والابتكار حيث تخصص الشركة ما يقرب من 800 مليون يورو لإجراء الأبحاث بصفة مستمرة من خلال ما يقرب من 5000 باحث من مختلف الجنسيات .

وأشارت إلى أن وجودها خلال المؤتمر الإقليمي بمصر وفي حضور العديد من الأساتذة المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية من مصر والعالم العربي وهو تتويج لمجهودات الشركة لتبادل الخبرات والمعلومات لإثراء المجال ككل والمستهلك بصفة خاصة.