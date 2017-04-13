عمان-أ ف ب

دانت الحكومة الاردنية الخميس دخول “المتطرفين اليهود” الى باحة المسجد الاقصى مؤكدة ان هذه التصرفات “الاستفزازية” تشكل “اساءة لكافة الجهود” المبذولة لاعادة اطلاق مفاوضات السلام.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني قولة ان “الحكومة الأردنية تدين دخول المتطرفين اليهود بحماية الشرطة الإسرائيلية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وبأعداد كبيرة”.

واضاف ان “مثل هذه التصرفات المُدانة والمرفوضة التي تحمل في طياتها استهتارا بأهمية استمرار الهدوء تشكل إساءة لكافة الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين إسرائيل والفلسطينيين لتجسيد حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي كسبيل أمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وتابع المومني “نرفض بشدة مثل هذه التصرفات الإستفزازية التي تُسيء لحرمة المكان المقدّس ومشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً”.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في أبريل 2014.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن العام 1994 باشراف المملكة على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.