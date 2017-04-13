القاهرة - أ ش أ

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس اثنين من مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، قاما بالتلاعب وتزوير موافقة وزارة الصحة ومستندات الإفراج الجمركي عن 5 رسائل تزن 7ر6 طن.

والرسائل التي التلاعب لإدخالها تشمل مستلزمات طبية محظور استيرادها أو دخولها البلاد لتأثيرها علي صحة وسلامة المواطنين وقادمة من دول تركيا وهولندا والهند لصالح شركات استيراد، وتقدر قيمة الغرامات والرسوم المستحقة عنها 5 ملايين جنيه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.