القاهرة - أخبار مصر

قام الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بتقديم التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى ضحايا حادث تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية .

وأكد القائد العام أن الشعب المصرى بشجاعته وتماسكه وإصطفافه مع أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة سينتصر فى المواجهة الحاسمة مع قوى التطرف والإرهاب وما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية ، وأن مثل هذه العمليات الإجرامية الخسيسة لن تثنينا عن المضى نحو البناء والإستقرار والتنمية .

من جانبه عبر البابا تواضروس الثانى عن إعتزازه وتقديره للقوات المسلحة والدور الذى تقوم به فى الدفاع عن الوطن وإستقراره ، مشيداً بجهودها فى ترميم دور العبادة التى تضررت من الأحداث الإرهابية الأخيرة ، مؤكداً أنها دائماً درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها .

على صعيد متصل، أمر الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بتولى القوات المسلحة ترميم كنيستى طنطا والإسكندرية فى أسرع وقت ممكن، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان الفريق أول / صدقى صبحى قد قام بزيارة عدد من المصابين جراء العمليات الإرهابية الأخيرة التى إستهدفت الكنيستين ويخضعون حالياً لتلقى العلاج بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.