القاهرة -أ ش أ

أصدرت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرارا بتولي أسامة البهنسي تسيير أعمال رئاسة قطاع القنوات المتخصصة اعتبارا من اليوم الخميس.

يأتي القرار الذي يعد الأخير قبل تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة عقب تصعيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والذى ترأس أمس لقاء تعارف بأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام داخل قاعة الاجتماعات بالدور التاسع في ماسبيرو .

وأعرب أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة -في أول تصريح له لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- عن تقديره للثقة في قرار اختياره لمواصلة تطوير القطاع وإنجازاتها التي تحققت خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه بالتعاون مع الكفاءات من أبناء ماسبيرو سيعمل على مواصلة التطوير وتجويد الأداء الإعلامي والمنافسة على الريادة.

يشار إلى أن أسامة البهنسي من أبناء قطاع التليفزيون وأخرج العديد من حفلات “ليالي التليفزيون” وتولى مناصب رئيس قناة “نايل دراما” ثم نائبا لرئيس قطاع القنوات المتخصصة ومشرفا على قنوات “نايل سينما” و”نايل رياضة”.