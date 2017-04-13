د.هند بدارى

افتتح الأستاذ الدكتور جمال شقرة نائب رئيس مركز الدراسات المستقبلية ومستشار جامعة عين شمس للشئون السياسية والاستراتيجية محاضرة بعنوان ” ماذا يحدث فى جبل الحلال؟”.

حاضر في الندوة اللواء طيار أ.ح. هشام الحلبي الخبير الإستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية ، حيث تمت مناقشة الخصائص الجغرافية لمنطقة جبل الحلال والتي اسهمت في أن يصبح وكراً للإرهابيين ، مما دفع بالقوات المسلحة إلى بذل جهود هائلة لتطهير سيناء من العناصر التكفيرية والإجرامية .

واكد اللواء طيار أ.ح. هشام الحلبى وقوف أبطال ومقاتلى الجيش الثالث الميدانى حائطاً قوياً صامداً لدحر الإرهاب محققين العديد من الإنجازات والنجاحات المتلاحقة خلال العمليات الأمنية الشاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بوسط سيناء ، والتى تتميز بالطبيعة الجبلية والمساحات الشاسعة والتضاريس الوعرة التى تتخذها العناصر التكفيرية كملجأ حصين يفرون إليه .

واشار الحلبي الى انه من بين تلك المناطق وأكثرها خطورة منطقة جبل الحلال التى إستطاع أبطال ومقاتلى الجيش الثالث الميدانى تحطيم أسطورته الإجرامية وفرض السيطرة الكاملة عليه وتطهيره من الإرهاب فى ملحمة بطولية جديدة.