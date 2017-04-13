القاهرة - أ ش أ

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس، توقيع 6 اتفاقيات مع شركة نرويجية لشراء الطاقة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الدكتور شاكر أن الاتفاقيات الستة تم توقيعها مع شركة اسكاتك النرويجية “آي تي إنفيستمنت”، وشركة “صن إنفاينايت” وشركة “فيلاديلفيا” وشركة “ىي سي دي”، وشركة “تي بي كيه” بقدرة 50 ميجاوات لكل شركةث أى بإجمالى 300 ميجاوات.

وتعد هذه الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريقة التغذية التى تم الإعلان عنها فى 28 أكتوبر 2016.