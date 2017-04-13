اخبار مصر -وكالات

توفي تشارلي مورفي، شقيق الممثل الأميركي إيدي مورفي، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ57.

وشارك تشارلي مع شقيقه الأصغر إيدي في صناعة أفلام عدة، منها “نوربيت” و”فامباير إن بروكلين”، وقاما بكتابة نصهما سويا.

ونعت عائلة مورفي تشارلي في بيان قالوا فيه إن “قلوبهم مثقلة بالحزن.. تشارلي ملأ العائلة بالضحك والمحبة، ولن يمر يوم من دون أن نفتقده”.

وقال الممثل الكوميدي كريس روك عبر التويتر: “فقدنا واحدا من أكثر الأشخاص إضحاكا وصدقا على مر التاريخ”.

يذكر أن زوجة الممثل توفيت أيضا من جراء إصابتها بالسرطان في 2009.