اخبار مصر - وفاء صلاح

استقبل مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا ، وفد انجليزي قادم من منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس لزيارة المعالم السياحية والأثرية بتونا الجبل والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة .

قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل ، إن برنامج زيارة الوفد تضمن مقبرة بيتوزيرس كبير كهنة الإله تحوت وزيارة الساقية الرومانية وسراديب الغموض حيث مقبرة الكاهن حور عنخ وتوابيت الطيور المحنطة وقدس الأقداس حيث تمثال جحوتى ومومياء جحوتى بالسراديب ولوحة الملك اخناتون ونفرتيتي بتونا الجبل.

وأشار مدير مكتب تنشيط السياحة إلى أن الوفد توجه بعد ذلك للاشمونين لزيارة البازيلكا وتماثيل جحوتى ومعبد رمسيس .