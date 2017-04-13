أخبار مصر- رنا البلك

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم أن المرحلة الأولى من المشروع القومى”المعلمون أولًا”، لتدريب عشرة آلاف معلم، تنتهى آخر ابريل الجارى؛ ليصل عدد المعلمين المدربين إلى مائة ألف معلم، مضيفًا أنه من المتوقع أن يصل العدد إلى نصف مليون معلم بحلول 2018.

جاء ذلك خلال لقاء شوقى الخميس بعدد من المعلمين؛ لمناقشة عدد من القضايا التعليمية، وخاصة المتعلقة بالمعلمين المساعدين؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحسين أحوال المعلمين، والارتقاء بكفاءتهم، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأضاف شوقى أن الفرصة متاحة لكافة المعلمين من مختلف المحافظات؛ للاشتراك بالمشروع، موجهًا بتطوير المعلمين لأنفسهم؛ ليتمكنوا من استخدام الأدوات الحديثة للتكنولوجيا، بما يتوافق مع المعايير العالمية؛ للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أشار شوقى خلال اللقاء إلى بنك المعرفة، والذى يعتبر ثورة هائلة لم تستغل بعد، مؤكدًا على أن الدولة تستثمر فى هذا المشروع، لافتًا إلى سياسة الوزارة الجديدة تتمثل فى التوسع نحو المناهج الإلكترونية، وتوظيف بنك المعرفة بالشكل الأمثل ليخدم المناهج التعليمية، للتخفيف من طباعة المناهج ورقيًا، وإحداث تغيير فى شكل المناهج.

وجه شوقى بتفعيل دور نقابة المعلمين؛ لتكون حلقة الوصل بين الوزارة وجميع المعلمين فى مصر.

تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل التواصل اليومى بين الوزارة والمعلمين باستخدام التكنولوجيا؛ لإيجاد حوار مشترك مباشر لحل المشاكل، وعرض خطط التطوير.

كما تناول اللقاء عدة قضايا تتعلق بالعملية التعليمية منها بحث قانون التعليم الجديد ومطالبة البرلمان بسرعة مناقشته، إلى جانب العمل على تطوير المعلمين مهنيًا، وترقية المعلم ، ونسبة الكادر، وحل مشاكل المعلمين المساعدين، وضم المدة للمعلم المؤقت، وغيرها.