القاهرة -أ ش أ

قام وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور صلاح سلام عضو المجلس وعدد من باحثى الأمانه العامه بزيارة المعهد القومي للأورام وذلك فى إطار دور المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ووفقا لخطة عمله فى زيارات المستشفيات ودور التأهيل والرعاية الصحية ودور الأيتام ورعاية المعاقين بمختلف محافظات الجمهورية.

والتقى وفد المجلس بمدير عام المعهد والذي أثنى على الزيارة وعلى الدور الميداني للمجلس في تعظيم الدور الحقوقي للجهات الحكومية وتسليط الضوء علي جوانب الإيجابية في القطاع الصحي بإعتبار أن الحقوق الصحية جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وقام مدير المعهد بشرح الدور الذي يقوم به المعهد ومحاولته لفتح آفاق جديده في كافة المحافظات لتخفيف الضغط على المركز الرئيسي بالقاهرة وتخفيف المعاناة عن المريض.

وقدم وفد المجلس الشكر للقائمين علي هذه المنظومة الطبية التي تعمل على تخفيف الآم المرضى بالمجان.