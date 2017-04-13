اخبار مصر- شيرين حسين

تم اليوم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري متضمناً قيام البنك الأهلي المصري بتمويل عمل امتداد لممشى أهل مصر وتجميل المنطقة في المسافة من (كوبري 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبري إمبابة) وفي حدود مبلغ سبعة ملايين وثماني مائة وخمسون ألف جنيه.

جاء ذلك في إطار توجهات وزارة الموارد المائية والري في المحافظة على نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة للمصريين وإستكمالاً لخطة الوزارة في تجميل واجهات نهر النيل وإعطائها المظهر الحضاري اللائق حيث سبق أن شيدت الوزارة ممشى لأهل مصر وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة في المسافة من (كوبري قصر النيل مروراً بكوبري 6 أكتوبر حتى كوبري 15 مايو) بالبر الشرقي لنهر النيل بمحافظة القاهرة لمسافة 1600 متر.

وتفعيلاً للتنسيق بين أجهزة الدولة بما يحقق توجهات الوزارة ورغبةً من أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى وهو البنك الأهلي المصري في المساهمة في المشاريع التي تساعد على التطور المجتمعي .

كما يشمل البروتوكول قيام البنك الأهلي بتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضي منافع الري كائنة أمام البنك وإستخدامها كساحة إنتظار للسيارات وذلك طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائد سنوي للخزينة العامة للدولة.

وكذلك شمل البروتوكول موافقة وزارة الموارد المائية والري، طبقاً للضوابط واللوائح المنظمة لإصدار التراخيص، على قيام البنك الأهلي بإنشاء مرسى عائم أمام موقعه (بطول 25 متر وعرض 8 متر) لاستغلاله كمحطة تاكسي نهري لنقل العاملين بالبنك؛ مما يساعد على تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة القاهرة والجيزة ويشجع على تعظيم الاستفادة من نهر النيل في استخدامه داخل محافظتي القاهرة والجيزة كوسيلة لنقل المواطنين مما يخفف من الازدحام المروري.

وجدير بالذكر بأن الوزارة تخطط لكي يغطي ممشى أهل مصر المسافة من منطقة حلوان حتى منطقة القناطر الخيرية في البر الشرقي لنهر النيل لمسافة 50 كيلو متر بهدف الاستفادة من مجرى نهر النيل واستخدام الممشى كمتنزه عام ويصبح واجهة حضارية تليق بنهر النيل العظيم. وتهيب الوزارة بالكيانات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني المختلفة القائمة على جانبي نهر النيل المساهمة في أعمال تطوير المجرى لما يحققه من مردود حضاري واقتصادي واجتماعي على مصرنا الحبيبة.