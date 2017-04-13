القاهرة-أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا, وأن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر, فيما تنشط الرياح الشمالية غربية على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والاتربة كما تنشط على البحرين والمتوسط والأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلان الى مضطربان وارتفاع الموج فيما ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23

الإسكندرية 16 21

مطروح 14 21

بورسعيد 13 22

دمياط 14 22

بلطيم 14 22

الإسماعيلية 13 25

السويس 14 25

العريش 11 23

نخل 13 21

طابا 14 22

الطور 18 25

مرسى علم 22 27

الغردقة 21 26

شرم الشيخ 22 27

رفح 10 22

كاترين 10 17

سيوة 12 25

المنيا 14 25

الفيوم 14 25

رأس سدر 16 24

أبوسمبل 21 31

وسط الدلتا 13 22

أسيوط 15 25

سوهاج 19 26

الأقصر 20 29

أسوان 22 31

شلاتين 25 30

حلايب 26 30

الوادى الجديد 19 27

قنا 20 28

نويبع 19 22

السلوم 12 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى

كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 41

المدينة 24 39

الرياض 24 39

المنامة 26 33

أبوظبى 25 38

الدوحة 25 36

الكويت 24 38

دمشق 07 20

بيروت 16 20

عمان 08 19

القدس 09 18

غزة 16 21

بغداد 20 30

مسقط 28 35

صنعاء 10 29

الخرطوم 27 44

طرابلس 15 23

تونس 13 26

الجزائر 12 24

الرباط 11 21

نواكشوط 23 40

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 19

اسطنبول 07 17

اسلام اباد 19 36

نيودلهى 24 40

جاكرتا 24 31

بكين 10 22

كوالامبور 25 32

طوكيو 09 17

أثينا 12 23

روما 09 21

باريس 08 16

مدريد 09 26

برلين 06 11

لندن 07 14

مونتريال 03 12

موسكو 02 06

نيويورك 08 17

واشنطن 12 19