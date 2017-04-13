اخبار مصر - هالة حربي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاتحاد الاوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء علي المستوي التجاري او الاستثماري .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيد إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والذي استعرض خلاله آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان اللقاء قد تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي علي رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب.

واشار قابيل الي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو ، مؤكداً انه علي الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا انه لاتزال هناك فجوة في الميزان التجاري وهو الامر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية الي اسواق دول الاتحاد الامر الذي يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول الي علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين .

ومن جانبه اكد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومةً وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات