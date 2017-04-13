نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
تكدس بمحور 26 يوليو بسبب تجمعات الامطار
“الري” تؤكد عدم تاثير الأمطار على الترع والمصارف
إزالة 20 ألفا و379 حالة تعد على نهر النيل
وزير الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون بين البلدين
ندب اثنين من متدربي البرنامج الرئاسي كمعاونين لوزير الزراعة
غرف عمليات بالقاهرة في شم النسيم
بالصور.. وزير النقل يتابع اجراءات تأمين المحطات والقطارات
محافظ القاهرة يشارك الطائفة الإنجيلية صلوات عيد القيامة
العصار يبحث مع وزير الدفاع القبرصي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
كثافات بمعظم محاور القاهرة بسبب تراكمات المياه
ضبط رئيس مجلس ادارة جمعية اسكان لتقاضيه 50 ألف جنيه رشوة
تحذيرات من سقوط أمطار بالبحر الأحمر اليوم
مدير أمن الغربية يتفقد تأمين الكنائس بطنطا
استمرار سوء الأحوال الجوية بالغربية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعقد اجتماعه الأول
إعادة فتح طريق “سفاجا/قنا” بعد تحسن الأحوال الجوية
“الإسكان”: سحب كراسات شروط اراضي بـ”ناصر” و”غرب قنا”
105 عملاء حصلوا على السولار “ديليفري” في 2016
3 الاف جنيه رسم صادر على السكر بدءا من ابريل
قطاع الاعمال: مليار جنيه تكلفة تطوير شركات حليج الاقطان
نصر: اجراءات عاجلة لاعادة المشروعات المتوقفة للعمل
منظمات الأعمال الدولية تساهم في بناء الاطار التنظيمي لمنطقة قناة السويس
“الاستثمار”: الاغذية والتعليم قطاعات جاذبة لروؤس الاموال الافريقية
نصر تبحث مع هاتشيسون الصينية الاستثمار في النقل البحري
“شم النسيم” اجازة بأجر كامل للقطاع الخاص
ترامب يقدم عرضا للصين لمواجهة التهديدات الكورية
انطلاق المرحلة الرابعة من “غضب الفرات” لتحرير الرقة
27 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا منذ بداية العام الجاري
تركيا تعتقل 412 مسلحا كرديا في عملية أمنية
ألمانيا تنفي تورط “الإسلامي” الموقوف باعتداء دورتموند
ترامب يوفد مستشاره للامن القومي لافغانستان
روسيا ترفض محاولات ادانة سوريا بدون أدلة
مقتل 12 من عناصر “داعش” بالرقة
ارسال خبراء لتركيا للتحقيق بالهجوم الكيماوى بسوريا
سول تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد جارتها الشمالية
“البنتاجون” يقر بوجود قوات أمريكية فى اليمن
اكتشاف قطع أثرية بموقع أرض فيلا اجيون بالإسكندرية
أعضاء المتحف البريطاني يشيدون بكنوز متحف الحضارة
تناول الفاكهة يقلل مخاطر الاصابة بالسكري
مضادات الطفيليات.. السلاح المقبل ضد سرطان المخ
تحذير من تناول الأطفال أطعمة تحتوي على الصويا
توتر الام خلال الحمل يدفع الاطفال نحو الشيخوخة
نافورة إيطالية تحقق أرباحا قياسية بلغت 1.4 مليون يورو
نشرات توعية ضد الغش فى “شم النسيم”
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