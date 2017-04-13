برلين - أ ش أ

قدرت مصادر المانية أن ما يقرب من 100 ألف سائح ألماني زاروا مصر في شهر مارس 2017 في مؤشر قوي على استعادة حركة السياحة الألمانية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية.

وذكرت أن عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر بلغ 91.740 سائحا بزيادة قدرها 30 % مقارنة بشهر فبراير 2017 الذي سجلت فيه الأعداد 71.793 سائحا لتحتل ألمانيا بذلك المرتبة الأولى في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وخلال يناير من عام 2017 بلغ عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر 63.255 سائحا حيث احتلت ألمانيا المركز الثاني بعد أوكرانيا في ذلك الشهر بالنسبة للدول المصدرة للسياحة إلى مصر.